Huiveringwekkend: martelwerktuigen van de Gestapo voor Arnhems Oorlogsmuseum

'Het is een Duits etui. Dat zie je aan de kleuren, het gebruikte leer en de stempel aan de binnenzijde', vertelt de museumdirecteur met gepaste trots. 'Het is heel uniek, ik wist niet eens dat dit soort etuis nog in omloop was.'

In het etui bevinden zich naalden, een scherpe scalpel, een tangetje en een doosje met een onbekende stof. Peeters stelt dat het etui werd gebruikt om mensen op lugubere wijze te verhoren. 'Hiermee zijn mensen gemarteld door de Gestapo. Ze dwongen met deze middelen burgers tot het verstrekken van informatie'.

Foto van Duitse stempel: (Tekst gaat verder na de foto)

Duitse stempel (Foto: Arnhems Oorlogsmuseum 40-45)

'Etui liever kwijt dan rijk'

De oorsprong van het etuitje is onduidelijk. De aanbieder wilde er tegenover Peeters weinig over kwijt. 'Diegene was het etui liever kwijt dan rijk, maar ik ben blij dat deze persoon het etui heeft afgegeven. Men had 'm ook weg kunnen gooien.'

Wel is volgens de museumdirecteur duidelijk dat het etui uit de omgeving van de Utrechtseweg in Arnhem komt. 'Daar zat vroeger het Witte Huis, een plek waar opgepakte burgers door de Duitsers zijn verhoord en mishandeld.'

Niet de eerste unieke vondst

Het is niet de eerste keer dat bij het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 bijzondere vondsten opduiken. Zo schonk een Duitse vrouw vorig jaar miljarden Reichsmarken aan het museum en ontving men in 2016 een typemachine die vermoedelijk van Adolf Hitler is geweest.

Het etui is naar verwachting begin 2019 te zien in het museum.

