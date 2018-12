Bananen uit Nederland? Dat kan nu, met dank aan de WUR

De banaan wordt wereldwijd bedreigd door twee schimmels: een bodemschimmel en een bladschimmel. De productie staat door de bananenziekten Black Sigatoka en Panama disease onder zware druk.

Beelden van de Nederbanaan. Tekst loopt door onder de video:

De fruitsoort is echter de voornaamste voedselbron van ruim 400 miljoen mensen en moet dus gered worden van de schimmels. In Wageningen hebben ze daar mogelijk de oplossing voor: de zogenoemde Nederbanaan.

'De helft van onze planten staat in grote tonnen met afval van de cacaoproductie, een soort turf. De overige planten staan op matten van steenwol, wat veel gebruikt wordt voor het telen van onder meer tomaten', vertelt hoogleraar Gert Kema. 'Bodemschimmels krijgen zo geen kans, want we werken niet met grond.'

Bananenproblematiek

Tien jaar geleden zijn Kema en andere onderzoekers gestart naar de problematiek rondom de banaan. Woensdagmiddag is de eerste volwaardige tros bananen van de plant afgehaald. 'Het is de eerste echte Nederbanaan', stelt de hoogleraar trots.

En daar blijft het niet bij. Volgens Kema zijn diverse partijen geïnteresseerd in grootschalige teelt van de Nederlandse banaan. 'We kunnen nooit competitief zijn met de bananen uit de tropen. Maar we hebben ook geen transportkosten, geen ziektes en de markt zit om de hoek. Dus het is commercieel gezien zeker mogelijk.'

De bananen zijn nu gekweekt in een Hollandse kas, maar de manier van telen moet niet alleen binnen de landsgrenzen blijven. 'Volgend jaar gaan we het uitrollen naar landen waar de schimmels een probleem vormen.' Zo is Wageningen mogelijk de redder van de wereldwijde banaan.