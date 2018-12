Goedkoper en sociaal een kerstkaart versturen met de Gresbo-zegel

Boekhandel Osinga in Nunspeet is één van de tien plekken op de Noord-West Veluwe waar deze zegels worden verkocht. En de kaarten met een Gresbo-zegel kunnen ook alleen maar bij deze verkooppunten in een speciaal daarvoor geplaatste brievenbus worden gepost. Er zijn punten in Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Wezep, Oldebroek, Ermelo en Nijkerk.

Goedkopere decemberzegel

'We hebben zegels die niet per twintig, maar per tien in een setje gaan. Ze zijn ook wat goedkoper dan de reguliere decemberzegel van PostNL, maar ze worden wel door heel Nederland verspreid en dat is natuurlijk wel heel mooi', vertelt zegelverkoper Joop Osinga.

De zegels van Gresbo kosten 55 cent per zegel, die van PostNL zijn ruim 20 cent duurder en kun je alleen met velletjes van 20 stuks kopen. Als het gaat om kerstkaarten is Sandd nóg goedkoper, daar betaal je voor een zegel 50 cent.

'Goudstaafje'

De hele maand worden de speciale brievenbussen van maandag tot en met vrijdag geleegd door de werknemers van Gresbo; bijna allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij brengen de post naar het sorteercentrum in Nunspeet en genieten zichtbaar van het werk.

'Het is prachtig werk voor onze werknemers omdat het zelfstandig werk is en zij het poststukje, zeggen wij wel eens, zien als een goudstaafje om het zo goed mogelijk te bezorgen. Ze zijn heel trots dat ze postbode mogen zijn', vertelt Inge Meeuse van het sociale postbedrijf.

Bezorging door heel Nederland

Op het sorteercentrum wordt de post gesorteerd. De post voor de Noord-West Veluwe bezorgen de postbezorgers van Gresbo zelf. Maar ook post buiten dit gebied komt met deze decemberzegel op zijn bestemming. Meeuse: 'Post buiten ons gebied gaat via andere sociale bedrijven waar we afspraken mee hebben of via Sandd of PostNL, want daar hebben we hele goede samenwerkingen mee.'

Vorig jaar verkocht het Nunspeetse bedrijf 30.000 velletjes. Dit jaar hopen ze dat aantal te verdubbelen zodat ze de decemberzegels volgend jaar misschien op nog meer punten op de Veluwe kunnen gaan verkopen.