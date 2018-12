Grond van Vink in Achterveldse woonwijk is niet vervuild

BARNEVELD - De grond van Vink uit Barneveld die gebruikt is in woonwijk Groot Agteveld in Achterveld is niet vervuild. Dat meldde de gemeente Leusden dinsdagavond tijdens een bijeenkomst aan de bewoners. De gemeente Leusden liet bodemonderzoek doen toen bekend werd dat vervuilde grond van het Barneveldse bedrijf Vink bij het nieuwbouwproject gebruikt zou zijn.

In Groot Agteveld werd 34,5 ton grond van Vink gebruikt. De grond was afkomstig van een grote partij mogelijk vervuilde grond die ook gebruikt is in Barneveld, Apeldoorn en Ede.

Eerste onderzoek

De gemeente Leusden is de eerste gemeente die de grond van Vink heeft laten onderzoeken. Stoffen die eerder bij een keuring van Vink werden aangetroffen, zoals styreen, zijn wel gevonden. Maar volgens de gemeente bleven deze binnen de toegestane norm.

Luister hier naar wethouder Erik van Beurden over het bodemonderzoek:

De grond in Achterveld was wel vervuild met andere stoffen. Onder andere de stof Tetrachlooretheen, minerale olie, drins, DDD en PAK. Volgens de gemeente Leusden komen de gevonden stoffen overeen met een eerder bodemonderzoek van 2007. Dat was ver voordat de betreffende grond van Vink er lag.

Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De bewoners kunnen een schonegrondverklaring krijgen van de gemeente als ze dat willen.

'Hoe kan dit?'

Forensisch onderzoeker Ton Diepeveen, die het dossier Vink en het rapport van de gemeente Leusden bestudeerde, vraagt zich af hoe het kan dat de stof al in 2007 is gevonden en dat er daarna alsnog een woonwijk op is gebouwd. 'Deze grond was niet geschikt voor een woonwijk. De grond had gesaneerd moeten worden', stelt Diepeveen vast. 'Hoe kan de gemeente hier een schonegrondverklaring afgeven?'

Hij vraagt zich daarnaast af hoe de gemeente Leusden tot de conclusie kan komen dat de grond van Vink schoon is. 'De gemeente gaat veel te kort door de bocht met deze conclusie. In het rapport van de Omgevingsdienst staat dat Vink 3000 ton ongekeurde grond heeft verspreid. We weten niet wat daarin heeft gezeten. De gemeente kan nooit de conclusie trekken dat de grond schoon is', zegt Diepeveen.

Reactie Vink

Vink zegt in een reactie dat al het zand dat bij Vink de deur uitgaat, altijd is gekeurd. Vink is blij met het onderzoek van de gemeente Leusden. 'De onderzoeksresultaten bevestigen onze berichten dat het geleverde zand niet verontreinigd is. We hebben vertrouwen in de andere onderzoeken die nog gaan komen', zegt Jaap Kevelam van Vink.

Barneveld heeft ook een onderzoek ingesteld naar de vervuilde grond in die gemeente. Eind februari worden daarvan de resultaten verwacht.

