Barneveld: rapport grondonderzoek Vink eind februari klaar

BARNEVELD - De gemeente Barneveld zegt niet eerder dan eind februari het definitieve rapport klaar te hebben dat uitsluitsel moet geven of de grond van Vink vervuild is of niet.

Zo'n 1000 ton zand dat niet geschikt was om te gebruiken in een woonwijk, is in 2015 gestort in nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen. De gemeente zegt nog steeds niet te weten waar alle grond precies is terechtgekomen.

Onafhankelijke bodemdeskundige

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat in samenspraak met bewoners is besloten om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de grond. 'De bewoners hebben aangegeven zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid.' Inmiddels is ook besloten dat op verzoek van de bewoners een onafhankelijke bodemdeskundige wordt aangesteld die de (tussen)resultaten kritisch gaat beoordelen. Deze mogen de bewoners ook om advies vragen.

De komende twee weken zullen er in het kader van het onderzoek nog gesprekken zijn met onder andere Vink en de initiatiefnemers van de woningbouw. Volgende week zullen de onderzoekers in gesprek gaan met bewoners. In de eerste vier weken van het nieuwe jaar zullen er monsters genomen worden en worden de laboratoriumuitslagen verwacht. Het definitieve rapport ligt dan eind februari klaar.

Wanneer was Barneveld op de hoogte?

Barneveld schrijft in een tijdlijn aan de gemeenteraad dat de gemeente in december 2017 voor het eerst informeel is ingelicht door gedeputeerde Bieze. Hierin zijn de resultaten van het rapport van de Omgevingsdienst van augustus 2017 gedeeld. Uit het rapport blijkt dat de grond van Vink niet gebruikt had mogen worden in een woonwijk. De boodschap was dat er nauwelijks risico voor de volksgezondheid zou zijn. Een memo zou volgen. Die kwam uiteindelijk in april 2018.

Gemeente betrokken partij

Volgens de gemeente kon de Omgevingsdienst de gemeente niet eerder informeren, omdat de gemeente zelf ook een betrokken partij was als toepasser van de grond. De gemeente was hierdoor ook onderwerp van onderzoek bij het Openbaar Ministerie. 'In theorie had de gemeente als toepasser ook kunnen sjoemelen. Daarom zijn wij niet eerder geïnformeerd', legt de woordvoerder van de gemeente uit.

'We hadden de raad eerder kunnen informeren'

Volgens de gemeente zou de officier van justitie niet eerder dan 24 oktober toestemming hebben gegeven om over de kwestie met anderen te communiceren. Op 5 november, de dag dat onderzoeksprogramma Zembla het nieuws brengt, krijgen de bewoners de eerste brief in de bus. 'Omdat zorgvuldigheid voor snelheid ging om de kwestie helder te krijgen en er geen gevaar voor de volksgezondheid was, hebben wij de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd. Terugkijkend hierop kunnen wij ons voorstellen dat wij de raad eerder, onder geheimhouding, hadden kunnen informeren', schrijft het college aan de raad.

Het college geeft verder aan overstelpt te worden met vragen van de bewoners en de gemeenteraad. De gemeente kiest ervoor om nu eerst de vragen van bewoners te beantwoorden en daarna pas de raad. Woensdagavond staat er in ieder geval een raadsdebat gepland over de kwestie Vink.

