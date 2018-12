Zorgen om financiën Tiel, Zutphen en Brummen

De provincie maakt zich zorgen om de begrotingen van Tiel, Zutphen en Brummen. Dat staat in een brief gericht aan de Provinciale Staten. Over het algemeen zijn de uitgaven in het sociaal domein voor veel gemeenten een probleem.

De provincie neemt de begrotingen van de gemeenteraden jaarlijks onder de loep om te kijken of er geen grote tekorten ontstaan. Na het indienen van de begrotingen werden de gemeenteraden van Tiel, Zutphen en Brummen ontboden op het provinciehuis om met gedeputeerde Jan Markink in gesprek te gaan.

In Tiel is de begroting volgens de provincie in 2019 en de komende jaren niet reëel sluitend. De provincie eist concrete verbeteringen. De toezeggingen van de raad zijn voor Markink voldoende om geen preventief toezicht in te stellen.

Ook tekorten in Zutphen en Brummen

Ook in Zutphen en Brummen is de begroting volgens de provincie niet reëel sluitend. Dat geldt voor 2019, het meerjarenperspectief is wel sluitend. 'Maar het was wel dermate zorgelijk dat de noodzaak bestond om hierover met een afvaardiging van de gemeenteraad in gesprek te gaan', schrijft de provincie in een brief.

De gemeenten blijven wel onder het normale - licht repressieve - toezicht. De gemeente West Betuwe wordt onder preventief toezicht geplaatst, maar dat komt omdat de gemeente vanwege de herindeling niet in staat was de termijn van het indienen van de begroting te halen.

Zie ook: Oppositie Zutphen tegen, maar bezuiniging bijna 13 miljoen gaat door