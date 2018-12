Annemiek van Vleuten wint Gelderse Sportprijs

APELDOORN - Annemiek van Vleuten heeft dinsdagavond de Gelderse Sportprijs gewonnen op het Gelderse Sportgala in Apeldoorn.

De 36-jarige wielrenster uit Wageningen won dit jaar onder meer de Ronde van Italië voor vrouwen (Giro Rosa) en La Course, een zware eendaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Ronde van Frankrijk. In het najaar prolongeerde ze haar wereldtitel tijdrijden.

Van Vleuten was zelf niet aanwezig bij het gala in Theater Orpheus. Op een groot scherm was te zien hoe ze de prijs kreeg uit handen van baanwielrenner Teun Mulder, die vorig jaar de Gelderse Sportprijs won.

Van Vleuten noemde 2018 haar beste jaar ooit: 'Het meest trots ben ik op de eindzege in La Course, een wedstrijd waarin de hele wereld meekeek en die veel vrouwen geïnspireerd heeft om ook te gaan fietsen. Dat ik mede hierdoor de Gelderse Sportprijs in ontvangst mag nemen, is een hele mooie waardering vanuit Gelderland.'

Positiviteitsprijs voor Jelle van Gorkom

Kort voor het gala kreeg Jelle van Gorkom van Jochem Schellens, directeur sportcentrum Papendal, de Positiviteitsprijs uitgereikt. De BMX'er die in coma lag na een zware val was zichtbaar verrast met de prijs. 'Het is een mooie prijs en ik vind het vooral bijzonder dat ik deze prijs van Jochem krijg uitgereikt. We hebben veel meegemaakt samen dit jaar', was te zien in een video die in de zaal werd vertoond.

