Poging tot moord op ex-vriendin in Arnhem; 14 jaar cel geëist

ARNHEM - Tegen Ahmed A. (41) uit Mook is dinsdag veertien jaar celstraf geëist voor poging tot moord op zijn ex-vriendin en poging tot doodslag op de ouders van zijn ex-vriendin.

Ahmed A. stak in februari zijn ex-vriendin in een huis aan de Gemertstraat in Arnhem meerdere keren met een schroevendraaier.

Ex-vriendin tien keer gestoken

Volgens de officier van justitie heeft Ahmed A. met voorbedachten rade zijn ex-vriendin meer dan tien keer in haar hoofd, hals, buik, rug en armen gestoken. Ze liep zwaar lichamelijk letsel op: een gebroken nekwervel, een bloedprop in de halsader en een scheurtje in de schedel. Daarom is poging tot moord bewezen, vindt het OM.

Ouders ex ieder vijftien keer gestoken

Ook haar ouders raakten zwaar gewond die avond doordat ze tussenbeide kwamen. Zij zijn ieder meer dan vijftien keer gestoken. De vader werd onder andere in zijn gezicht geraakt en liep blijvende gehoorschade op. Volgens het OM was hier geen sprake van voorbedachten rade, daarom is er twee keer poging tot doodslag geëist.

Ahmed A. wilde niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Hij is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Er is geen tbs geëist.

