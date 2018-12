Waterschap zet balgen in tegen droogte in Achterhoek

HENGELO - Het Waterschap Rijn en IJssel geeft grondeigenaren de mogelijkheid om komende winter door middel van balgen, een speciaal soort opblaasbare bal, zoveel mogelijk regenwater vast te houden. De balg wordt geplaatst in duikers, pijpen die twee sloten aan elkaar verbinden, om deze af te sluiten waardoor het water in de grond blijft zitten en niet wegstroomt.

'Het water dat hier valt, dat wil ik graag behouden', aldus agrariër René Hobelman uit Hengelo, bij wie de eerste balg geplaatst werd. 'Als ik die duiker afsluit dan blijft het water hier staan. Als ik het niet doe, loopt het met meters per seconde hier uit en loopt het in de IJssel. Dan kan ik er niks meer mee.'

Het grondwaterpeil is volgens Hobelman veel te laag. 'Het is ongeveer vijf meter diep en onder de drie meter kan mijn gewas er niet meer bij. Zonder water heb ik straks geen voer meer voor mijn koeien.' Volgens dijkgraaf Hein Pieper is het in Nederland van oorsprong niet gebruikelijk om water vast te houden. 'Nederland is ingericht als een fijnmazig systeem van slootjes en beekjes om het water af te voeren.'

Bekijk hier de reportage van REGIO8: (Tekst gaat verder na de video)

Dijkgraaf Pieper geeft aan dat een balg nog geen zoden aan de dijk zet voor de hele regio: 'Wil je echt een groot effect sorteren, dan moet je echt duizenden van deze balgen plaatsen. We gaan eerst kijken of we dit in een paar richtgebieden kunnen doen en kijken wat daarvan het effect is en van daar uit kunnen mensen ook zelf in actie komen.'

En dat kan. Want het systeem is erg makkelijk in gebruik volgens Hobelman: 'Het is in feite opblazen, desnoods met een fietspomp of met een compressor, en laat het ding zitten zolang je hem nodig hebt. Heb je hem niet meer nodig, dan laat je de lucht eruit en trek je hem eruit.'