Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

BRONKHORST - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Dickens feestje in het kleinste stadje van het land

In het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, waan je je dit weekend twee honderd jaar terug in de tijd. Zaterdag en zondag wordt daar het nostalgische winterfestival Dickens in Bronkhorst gehouden. Je kunt naar verschillende voorstellingen toe en er komen ook koren optreden.

Honderden kerstgroepen in Kranenburg

In het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg worden weer honderden kerstgroepen tentoongesteld. Nieuw dit jaar is de presentatie van de film “Hoe de kerststal naar Nederland kwam.”Het museum is elke dag van 12.00 tot 17.00 open.

Shoppen op de kerstmarkt

Er zijn dit weekend natuurlijk ook weer veel kerstmarkten. Zo kun je op zaterdag naar de kerstmarkt in Heerde en in Vorden. En het hele weekend kun je shoppen in Groesbeek.

Kijk hier voor een overzicht van de kerstmarkten in onze provincie.

Nijmeegse Winterweken

In de Stevenskerk in Nijmegen is er echt van alles te doen deze dagen tijdens de Nijmeegse Winterweken. Van een bierproeverij tot een kerststallenspeurtocht. Ook zijn er optredens van swingende koren en kun je er je eigen kerststukje maken. De kerk is vanaf zaterdag elke dag geopend en tot en met 6 januari zijn er allemaal activiteiten.

Test je kennis bij de Harderwijkse Kroegenquiz

In vier kroegen in Harderwijk kun je zondagmiddag terecht voor de Kroegenquiz. Er zijn allemaal vragen over sport, film en trivia. Je kan per team deelnemen en de quiz begint om 13.30 uur.

Ook kerst in de theaters

Wil je helemaal in de kerstsferen komen dan kun je in deze tijd van het jaar ook naar verschillende kerstvoorstellingen gaan. In Apeldoorn kun je in Gebouw 055 de voorstelling Jozef zien. Door de overweldigende belangstelling vorig jaar is besloten dit jaar de voorstelling weer op de planken te brengen. Jozef is dit weekend twee keer per avond te bezoeken.

In het Amphion in Doetinchem kun je volgend weekend de voorstelling A Christmas Carol zien. De voorstelling is gemaakt door Musical Producties Gaanderen.

Ik ging alvast langs bij de repetities: