VIDEO: MvR 's-Heerenberg eert overleden Tijmen (13) met jeugdhonk

'S-HEERENBERG - Onder grote belangstelling is bij voetbalvereniging MvR in ’s-Heerenberg een jeugdhonk geopend ter nagedachtenis aan Tijmen. Het voetballertje overleed na de wedstrijd tegen vv Dieren op 13-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongelukkig duel, maar zijn nagedachtenis blijft leven op het sportpark.

'Ik voel me ongelofelijk trots', zegt Dion Steenbergen, vader van Tijmen, in reactie op de onthulling. 'Ontzettend mooi gedaan door MvR.' Meer dan 100 mensen waren zaterdag in het clubgebouw getuige van de opening van het jeugdhonk dat na een inzamelingsactie is gerealiseerd.



Hoewel het gemis van Tijmen nooit weggaat, voelt Steenbergen zich gesterkt door het contact met de voetbalvereniging. 'Wij zijn ontzettend dankbaar hoe ze dit hebben opgepakt en ze met het geld iets blijvends hebben gerealiseerd dat voor de jeugd zeer waardevol is. Zo blijft Tijmen in herinnering.' Moeder Saskia van den Heuvel sluit zich bij de woorden aan: 'Ik ben ontzettend blij te zien hoeveel mensen er zijn gekomen, het is echt overweldigend en dat geeft troost.'



Naast het jeugdhonk organiseert MvR in juni een internationaal jeugdtoernooi ter nagedachtenis aan de jonge voetballer. 'We hebben al toezeggingen van VfL Bochum en Borussia Mönchengladbach', aldus bestuurslid Ed van der Graaf, die aangeeft dat het contact met voetbalclub VfB Rheingold Emmerich belangrijk is. 'Die gaan nog meer verenigingen proberen te pushen.'

Ondanks al het verdriet van de afgelopen tijd is het bestuurslid blij met de blijvende herinnering: 'Ook al zijn we straks een gefuseerde vereniging, Tijmen blijft voor eeuwig lid van MvR.'



