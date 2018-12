Politie stuit op illegaal vuurwerk in Nunspeet

NUNSPEET - De politie heeft op diverse locaties in Nunspeet illegaal vuurwerk aangetroffen. De vondsten zijn gedaan nadat vier Poolse webshops zijn uit de lucht zijn gehaald omdat ze levensgevaarlijk vuurwerk verkochten, onder meer aan klanten uit Nunspeet.

De Nunspeetse politie heeft de afgelopen tijd verschillende adressen bezocht waar illegaal vuurwerk lag opgeslagen. Op de Eekschillersweg in Nunspeet troffen agenten zo´n 44 kilo illegaal vuurwerk aan. Het lag opgeslagen in een houten schuurtje in de achtertuin. Ook op de Dreeslaan vonden agenten illegaal vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag is genomen.

De politie benadrukt dat het verboden is om illegaal vuurwerk af te steken of te bezitten. Vaak gaat het ook om professioneel vuurwerk, wat ook voor particulieren verboden is om te bezitten of af te steken. De kopers die nog niet bezocht zijn, kunnen ook nog een bezoekje van de politie verwachten.

´Ook als zij het vuurwerk niet meer in hun bezit hebben, wordt er tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Wij beschikken over voldoende informatie dat de bewuste personen vuurwerk hebben besteld’ zo laat de politie op Facebook weten.