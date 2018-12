Graafschap College pleit voor wetswijziging

ULFT - Om het Loopbaanplein, waarin jongeren begeleiding krijgen van school naar werk, nog beter uit de verf te laten komen pleit het Graafschap College voor een aanpassing in de wet. De onderwijsinstelling trachtte Tweede Kamerlid Zohair El Yassini maandagmiddag tijdens zijn bezoek in Doetinchem te overtuigen.

'Het doel van de dag is wel dat ze de signalen die wij hier afgeven meenemen', aldus manager van het Loopbaanplein Alex Jansen. 'Maar ook dat ze daar in de Tweede Kamer vragen over gaan stellen, om zo de minister te bewegen om de wetgeving aan te passen om de overgang van school naar werk voor jongeren met een arbeidsbeperking makkelijker te maken.'

Bekijk hier de reportage van REGIO8: (Tekst gaat verder na de video)

Tweede Kamerlid Zohair El Yassini vond het nuttig om naar Doetinchem te komen. 'Hier gebeurt het', stelt de politicus. 'Het is voor ons vanuit Den Haag erg belangrijk om te weten wat de obstakels zijn. Zo kunnen we dan bekijken wat we op landelijk niveau kunnen regelen.'

Volgens Jansen is er een duidelijke aanpassing nodig. 'Jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs kunnen makkelijker in het doelgroep register komen, maar jongeren van niveau twee, drie of vier moeten eigenlijk eerst werkloos worden voordat ze de voorzieningen uit het register kunnen gebruiken.' Dat vinden ze een slechte weg. 'Je moet niet eerst werkloos hoeven worden voordat je goed begeleid kunt worden', stelt Jansen.

Het Loopbaanplein is een succesvol project gebleken, sinds de start in 2011. 'De 1.700 jongeren die wij jaarlijks begeleiden hebben er zeker profijt van', stelt Jansen. 'We zien dat het uitvalpercentage op school erg laag is, maar we krijgen ook van de jongeren teruggekoppeld dat ze veel aan de begeleiding hebben.'