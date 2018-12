Nijmeegse Valkhofkwartier moet 'culturele hotspot' worden

NIJMEGEN - Miljoenen euro's worden er uitgetrokken om van het Nijmeegse Valkhofkwartier een culturele en historische hotspot te maken. 'Hiermee creëren we een nieuw icoon voor de stad', aldus het gemeentebestuur.

Onder het Valkhofkwartier vallen park Valkhof, het Hunnerpark, Kelfkensbos, de oostelijke Waalkade, het Traianusplein en enkele omliggende gebieden. 'Hier zitten de belangrijkste musea van de stad, culturele instellingen en in de oude parken zit 2000 jaar historie in en boven de grond', schrijft de gemeente.

Met het vergroenen van de Waalkade en de komst van een informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in de Lindenberg is er al een begin gemaakt, maar er staat meer op stapel. 'Op de iets langere termijn denkt de gemeente aan herstel van de huidige burchtmuren, het opknappen van het Hunnerpark en herinrichting van het Kelfkensbos en de parkeergarage, met bijvoorbeeld fietsparkeren.'

Geen donjon

Een tegenvaller is er ook: een donjon komt er niet. De replica van een middeleeuwse toren zou worden gebouwd in het monumentale Valkhofpark. Maar er is geen omgevingsvergunning, de archeologische kosten zijn zeer hoog en er is nog steeds geen exploitant.

De lijst met andere te realiseren plannen tot 2024 is lang. Ook wegen rond het gebied worden aangepakt. Het gaat dan om het Traianusplein, de Ubbergseweg, Hertogstraat en Voerweg. Op de laatste twee mag na een herinrichting enkel nog 30 kilometer per uur worden gereden.

'Binnenkort vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de schilderingen in de Nicolaaskapel. Ook ziet de gemeente kansen bij de herinrichting van bijvoorbeeld de kop van de Burchtstraat en restauratie van de hoektoren in het Valkhofpark', valt er te lezen in de plannen.

Alvast 2,5 miljoen euro

In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en SP is 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van het Valkhofkwartier. 'Dit zal echter bij lange na niet voldoende zijn om alle onderdelen van de visie op termijn te realiseren', laat wethouder Noël Vergunst (Stedelijke Ontwikkeling) vast weten.

