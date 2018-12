'Wat lief, ik wil je even knuffelen', Laura van Kaam blij verrast met de kerstboom van Omroep Gelderland

'Wat lief, ik wil je even knuffelen'

Laura, winnares van The Voice Kids in 2013, is blij verrast als Daan Hartgers bij haar ouderlijk huis voor de deur staat met een kerstboom. Na een periode waarin het minder goed ging met Laura gaat het nu weer de goede kant op. Laura vertelt openhartig aan Daan over haar depressie en haar behandelingen. De therapie met elektrische schokjes (ECT) heeft haar goed geholpen en daar zijn Laura en haar omgeving heel blij mee.

Nu leeft ze van dag tot dag en maakt ze weer muziek omdat ze dat het leukst vindt om te doen. Zittend voor de kerstboom met haar rode kersttrui aan vertelt ze dat ze een echte liefhebber is van kerst: 'Het liefst zet ik met Sinterklaas de kerstboom al op, ik word er zo blij van'. 'Misschien moet je hem dan het hele jaar laten staan', adviseert Daan.

Kijk hier hoe Daan Hartgers Laura verrast:

Laura van Kaam is te zien tijdens het kerstconcert in de Sint Werenfriduskerk te Zieuwent. Dit concert zendt Omroep Gelderland op eerste Kerstdag uit.

Kerstbomenactie

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in de maand december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen.