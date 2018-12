Opruimen mest bij bio-energiecentrale Harderwijk gaat woensdag verder

Dinsdag aan het begin van de middag ontstond er een grote lekkage in een vergistingstank, waarin zo'n 3000 kuub mest zat. De hulpdiensten rukten massaal uit en de omgeving kreeg het advies ramen en deuren voorlopig gesloten te houden. Rond 17.00 uur was het lek gedicht. De stank is niet gevaarlijk, maar kan wel voor hoofdpijn zorgen.

In de centrale wordt biologisch afval omzet in biogas. Het gas dat bij de vergisting vrijkomt wordt geleverd aan het aardgasnet. De bio-energiecentrale staat op het terrein van de waterzuivering en is eigendom van het Waterschap Vallei en Veluwe.

De lekkage deed zich volgens een woordvoerster van het waterschap voor in de navergistingstank. 'Dat is de achterste tank. De oorzaak is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht.'

Weg deels weer open

De Lorentzstraat is gedeeltelijk weer open.

