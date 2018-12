Lek bij bio-energiecentrale gedicht; stankoverlast in Harderwijk blijft nog wel even

In de tank zat zo'n 3000 kuub mest. Hulpdiensten hebben de omgeving van de centrale op het bedrijventerrein ruim afgezet. Medewerkers van de centrale zijn toen begonnen met het indammen van de mest met zand.

In de centrale wordt biologisch afval omzet in biogas. Het gas dat bij de vergisting vrijkomt wordt geleverd aan het aardgasnet. De bio-energiecentrale staat op het terrein van de waterzuivering en is eigendom van het Waterschap Vallei en Veluwe.

De lekkage deed zich volgens een woordvoerster van het waterschap voor in de navergistingstank. 'Dat is de achterste tank. De oorzaak is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht.'

Stankoverlast blijft

Er wordt bekeken hoe de mest dinsdagavond- en nacht veilig kan worden opgeruimd. Zolang de mest er ligt, blijft de stankoverlast. De wind staat in de richting van de wijk Frankrijk in Harderwijk en Hierden. De lucht is niet gevaarlijk, maar de woordvoerster adviseert inwoners bij overlast ramen en deuren te sluiten.

Weg deels weer open

De Lorentzstraat is gedeeltelijk weer open.

