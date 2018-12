Groot lek bij bio-energiecentrale; stankoverlast in Harderwijk

HARDERWIJK - Op het terrein van Bio Energie Centrale in Harderwijk is dinsdagmiddag een grote lekkage ontstaan. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Er is volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in ieder geval een lek ontstaan in een vergistingstank met mest. In de tank zit zo'n 3.000 kuub materiaal. Hulpdiensten hebben de omgeving ruim afgezet. Medewerkers proberen de vrijgekomen mest in te dammen met zand.

'Sluit ramen en deuren'

Doordat er mest uit de tank in de omgeving terecht is gekomen, is er sprake van een sterke stanklucht. De wind staat in de richting van Harderwijk. Inwoners kunnen daarom geuroverlast ervaren. De Veiligheidsregio adviseert inwoners ramen en deuren te sluiten bij overlast.

In de centrale wordt biologisch afval omzet in biogas. Het gas dat bij de vergisting vrijkomt wordt geleverd aan het aardgasnet. De bio-energiecentrale staat op het terrein van de waterzuivering en is eigendom van het Waterschap Vallei en Veluwe.