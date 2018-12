Paramotorvlieger Bechtold positief gestemd na zitting bij Raad van State

OOSTERBEEK - Jacques Bechtold uit Oosterbeek houdt een positief gevoel over aan de zitting van woensdag voor de Raad van State. Bechtold strijdt al sinds 2010 voor de mogelijkheid met zijn paramotor op te stijgen en te landen in de Oosterbeekse uiterwaarden.

Acht jaar geleden kreeg Bechtold toestemming, maar na tweehonderd bezwaren trok de burgemeester de toestemming in. De gemeente en Bechtold stonden woensdag opnieuw tegenover elkaar.

Voor de zoveelste keer

Toen de Oosterbeker werd verteld dat hij niet mocht landen in de uiterwaarden, stapte hij naar de rechter. Die stelde hem vervolgens in het gelijk. Maar de gemeente en een aantal eerdere bezwaarmakers gingen in hoger beroep. Daarom staan de partijen nu, ruim acht jaar na de aanvraag in Den Haag, voor de zoveelste keer tegenover elkaar. Bechtold heeft er vertrouwen in dat hij ook hier zijn gelijk haalt.

'Echt vliegveld'

Volgens de bezwaarmakers zou er juridisch sprake zijn van een vliegveld. In dat geval zou de burgemeester niet bevoegd zijn om toestemming te verlenen.

Bechtold snapt nog altijd niets van die lezing. In Nederland zijn tal van plekken waar paramotoren kunnen opstijgen, zonder dat deze plekken als vliegveld zijn aangemerkt. 'Ik mag landen en stijgen op diverse plekken in de Betuwe, daar doen de burgemeesters niet zo moeilijk'.

Brutaal

Verschillende bewoners en natuurorganisaties maakten bezwaar vanwege vermeende geluidsoverlast en schade aan de beschermde natuur in de uiterwaarden en op de aangrenzende Veluwe. Ook zeggen zij dat de paramotoren overlast veroorzaken voor mensen die in de uiterwaarden willen recreëren.

De gang naar de Raad van State heeft Bechtold verbaasd. 'De rechter spreekt en dan zeggen ze doodleuk: 'Dat geloven we niet', ik snap daar niets van', aldus Bechtold. In de middag laat hij weten hoopvol te zijn in zijn zaak. 'Het ziet ernaar uit dat de rechter in de voetsporen van de vorige rechtrer treedt. We gaan er vanuit dat de burgemeester gerechtigd was een verklaring van geen bezwaar te geven aangaande de openbare orde en veiligheid.'

Huiswerk gedaan

'Wat dat aangaat zien we het positief tegemoet. Eén van de commissieleden legde aan de jurist van de gemeente Renkum uit wat zo'n verklaring van geen bezwaar betekent. Dat gebeurde op een dusdanige manier dat ik kon merken dat ze hun huiswerk goed gedaan hebben en hun beslissing eigenlijk al genomen hebben. Zo dacht mijn advocaat er ook over.'

De uitspraak van de Raad van State is op 19 februari.