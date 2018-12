Vrijwilligers gezocht voor het knotten van wilgen!

.

Wij, IVN-Eerbeek, zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het knotten van wilgen. Dit gebeurt door de werkgroep VENEL dit staat voor Vrijwillig Educatief Natuur- En Landschapsonderhoud. Hierbij gaat het vooral om het knotten van wilgen met het doel deze karakteristieke bomen in onze omgeving te behouden. Het knotten van wilgen gebeurt door vrijwilligers, zowel IVN-leden als liefhebbers van buiten. In de maanden oktober t/m maart vinden de werkzaamheden elke twee weken op een zaterdagochtend plaats van 9.00 tot 12.00 uur plaats. U kunt zelf inplannen wanneer u wilt komen. Halverwege is er een pauze waarin koffie met een koekje wordt genuttigd. De afgezaagde takken worden op kleine stapels gelegd. Apenheul haalt deze enkele dagen later op. De apen smullen van de bast en de bladeren. De afgekloven takken gaan naar HAPS (Het Apeldoorns Prehistorisch Spel). In dit prehistorisch dorp uit de ijzertijd worden de wilgentakken gebruikt voor het maken van vuur en gereedschappen. Iedereen die houdt van werken in de vrije natuur is welkom, zowel mannen als vrouwen. Ook incidentele hulp is welkom. Gereedschap is in voldoende mate beschikbaar. Het liefst mensen in de omgeving van Brummen.

Wilt u helpen bij het knotten van de wilgen? Reageer dan hieronder!