Precies een jaar geleden: bijna een halve meter sneeuw op de Veluwe

Vandaag is het een paar graden boven nul met een waterig zonnetje en wat wolken. Een wereld van verschil! Om even in de winterse stemming te komen, blikken we vandaag terug op een jaar geleden toen er een dik pak sneeuw lag in de provincie.

Waarschuwing verkeerschaos

Rijkswaterstaat waarschuwde zondagavond 10 december al voor verkeerschaos op de snelwegen door hevige sneeuwval. De VerkeersInformatieDienst (VID) verwachtte in de ochtend en avond van 11 december een zeer zware spits met een filetotaal tot 500 kilometer. Het advies was dan ook: ga niet de weg op als het niet hoeft.

Veel mensen bleven die dag thuis. De files vielen uiteindelijk mee. De avondspits kwam iets eerder op gang. Om 13.00 uur was code rood afgegeven. Dit betekent dat er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer. Code rood gold tot middernacht.

Weeralarm of niet, Lies en Beppie trotseerden de sneeuw

Daar waar iedereen op maandag eerder naar huis ging, de auto niet instapte en thuis bleef, trotseerden Lies (91) en Beppie (70) uit Arnhem gewoon de sneeuw. Met een rolstoel!

'Vroeger was het veel kouder', sprak Lies. 'We moeten boodschappen doen, anders kunnen we niet eten..' Beppie duwde Lies in de rolstoel vooruit, dwars door de sneeuw op het fietspad in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De twee dames redden zich wel 'maar het is een beetje moeilijk', reageerde Bep.

(tekst gaat verder onder de video)

Winterse taferelen

De sneeuwval leverde natuurlijk niet alleen 'gedoe' op. Boswachter Sabina maakte deze prachtige winterse foto's op de Veluwe. Weliswaar met een waarschuwing voor vallende takken.

Scholen blijven dicht

Verschillende scholen in Gelderland bleven zelfs dicht of sloten eerder vanwege de slechte weersomstandigheden. De reden hiervoor was de onzekerheid met het openbaar vervoer en de verwachte sneeuwval.

Waar viel de meeste sneeuw?

Halverwege de middag konden we vanuit het zuiden een verse lading sneeuw verwachten. In het oosten van Gelderland kon gedurende de middag en avond wel 15 centimeter vallen. MeteoGroup bracht de verwachte sneeuwval in kaart. We konden volgens weervrouw Margot Ribberink nog ongeveer 5 a 6 cm sneeuw verwachten.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Heldin van de dag

Rijexamen doen is altijd spannend. Maar je rijbewijs halen in deze weersomstandigheden is helemaal knap!

Sanne Groeneveld (19) uit Zaltbommel moest een jaar geleden gewoon afrijden in Den Bosch. En ze slaagde met vlag en wimpel voor haar roze pasje. 'Ik had nog nooit in de sneeuw gereden.'

'Durf je wel te rijden?', vroeg de examinator van het CBR. Sanne zei 'ja' en toen moest ze ook. 'Ik dacht eigenlijk dat het niet door zou gaan', vertelde ze op Radio Gelderland bij Frank van Dijk. Sanne had nog nooit in winterse omstandigheden in de leswagen gezeten, zei ze. 'Ik had gelukkig nog een uurtje rijles voor het examen.'

