Coffeeshopeigenaar uit Doetinchem naar de Raad van State

DOETINCHEM - Doetinchem heeft met recht coffeeshop ’t Rotterdammertje gesloten. Dat oordeelt de rechter in Arnhem. De eigenaar is het daar niet mee eens en stapt naar de Raad van State.

'Ik ben er een beetje ondersteboven van', zegt coffeeshopeigenaar Jan van der Heijden in reactie op de uitspraak. Na een Bibob-onderzoek besloot Doetinchem de coffeeshop aan de Varsseveldseweg in maart 2017 te sluiten omdat de pandeigenaar ernstige strafbare feiten had gepleegd. 'Het is net zoals in het kort geding, de een krijgt de schuld van de ander', aldus Van der Heijden, die zich frustreert door het langlopende traject: 'Ik zit hele dagen thuis en heb niks te doen.'



Van der Heijden is van plan door te procederen na de tegenvallende uitspraak. 'Ik ga in beroep, want ik ben het er niet mee eens.' Hij moet binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Raad van State. 'En dan duurt het nog een hele tijd voordat het behandeld wordt', vertelt de eigenaar van ’t Rotterdammertje. 'Ontzettend zonde van de tijd.'



Zie ook: ’t Rotterdammertje moet zijn deuren sluiten