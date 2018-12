Ziekenhuizen experimenteren met 'knieschokbreker'

NIJMEGEN - Het Nijmeegse Radboudumc gaat samen met de Sint Maartenskliniek in Ubbergen en het Maastricht UMC+ meniscusprotheses implanteren bij achttien patiënten. Het bedrijf dat de kunstmeniscus maakt heeft hiervoor toestemming van de Inspectie Gezondheidszorg. Onderzoek moet uitwijzen of de prothese bij patiënten leidt tot minder pijn en een beter belastbare knie.

In een gezonde knie werkt de meniscus als schokbreker. Zonder een goed functionerende schokbreker ontstaan vaak pijn en bewegingsbeperkingen in de knie. Maar een operatieve ingreep is daar op dit moment nog niet voor.

Nieuwe schokbreker in plaats van hele nieuwe knie

Pas bij een ernstig versleten knie wordt het hele kniegewricht vervangen door een totale knieprothese. De kunststofprothese waarmee de ziekenhuizen nu gaan experimenteren, vervangt alleen de meniscus en brengt zo de schokbrekerfunctie weer terug.

De prothese is bedoeld voor patiënten die in het verleden een kijkoperatie hebben ondergaan, waarbij de meniscus geheel of gedeeltelijk is verwijderd.

Tien jaar uitstel

Tony van Tienen van ATRO Medical, dat de kunstmeniscus heeft ontwikkeld: 'In de huidige praktijk wordt vaak na jaren van behandelen met pijnstillers, injecties en fysiotherapie besloten om het hele gewricht te vervangen door een knieprothese. Onze meniscusprothese kan hierin verandering brengen met een eenvoudige, effectieve ingreep. We verwachten dat we met onze meniscusprothese de plaatsing van een knieprothese 10 jaar kunnen uitstellen.'

De meniscusprothese is in het Radboudumc ontwikkeld en wordt hier ook bij de eerste patiënten geplaatst. Orthopedisch chirurg Sebastiaan van de Groes van het Nijmeegse ziekenhuis: 'Daardoor kunnen we snel de eventuele aandachtspunten oplossen. Hierdoor is een snelle, efficiënte en veilige introductie van dit nieuwe implantaat mogelijk.'

Eenvoudige operatie

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de kunstmeniscus was een schokabsorberend materiaal in de vorm van de natuurlijke meniscus, dat de krachten in het kniegewricht kan weerstaan en goed bestand is tegen slijtage. De chirurgische ingreep moest relatief eenvoudig zijn en via een kijkoperatie kunnen plaatsvinden in elke orthopedische kliniek.

De eerste patiënten zullen in het Radboudumc behandeld worden. Bij goed resultaat volgen in het voorjaar van 2019 ook patiënten in de Sint Maartenskliniek en het Maastricht UMC+. Bij goede resultaten van de klinische studie kan de meniscusprothese in 2022 toegelaten worden op de Europese Markt.