Nepagenten slaan weer toe in Vuren; opnieuw geld buitgemaakt

VUREN - Drie Georgische autohandelaren zijn maandag in Vuren (gemeente Lingewaal) beroofd door nepagenten. Een maand geleden gebeurde dat ook al in het dorp. Toen waren twee Oekraïense mannen het slachtoffer.

De drie Georgiërs reden rond 17.00 uur in een auto met aanhanger over de Azewijnseweg toen ze werden klemgereden door een zwarte Renault. De bestuurder bleef in de auto zitten terwijl de bijrijder uitstapte.

Politiebadge om de nek

De nepagent sprak de drie mannen aan en vroeg om hun geld, zodat hij kon controleren of het niet nep was. De man droeg geen uniform, maar had een politiebadge om zijn nek hangen.

Op het moment dat de nepagent het geld in handen had, rende hij naar de auto die er vervolgens vandoor ging in de richting van de A15. De politie roept getuigen op zich te melden.

Eerdere beroving

Op woensdag 14 november gebeurde er iets soortgelijks in Vuren. Twee mannen in een Volvo deden zich voor als politieagenten en wisten een groot geldbedrag buit te maken.

Zie ook: Nepagenten beroven Oekraïense mannen van groot geldbedrag