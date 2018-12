Jelle van Gorkom wordt na heftig ongeluk ambassadeur van het BMX

ARNHEM - BMX'er Jelle van Gorkum gaat een ambassadeursrol vervullen tijdens het WK BMX op Papendal in 2021. Hij wil ondanks zijn ernstige ongeluk eerder dit jaar een voortrekkersrol blijven spelen in de sport. Dat zei de topsporter maandagavond in het tv-programma Pauw op NPO1.

De 27-jarige Lichtevoordenaar raakte in januari in coma na een ongeluk op Papendal. Hij knalde op een ketting onderaan de startheuvel. Die ketting wordt gespannen om te voorkomen dat onbevoegden met een fiets naar boven klimmen, maar was nu niet weggehaald. In maart werd hij ontslagen uit het ziekenhuis en begon zijn zware revalidatie.

Het is je eigen verantwoordelijkheid, ik heb die ketting niet gezien. Normaal check ik dat altijd. Jelle van Gorkom, BMX'er

Van Gorkom praat nog wat moeilijk, vindt hij zelf. 'Vooral 's avonds als ik wat moe ben', maar de BMX'er oogde monter en strijdbaar. Terugkijken naar oude wedstrijdbeelden en beelden van zijn revalidatie vindt hij niet vervelend. Hij is niet verbitterd of boos door zijn ongeluk. 'Het is je eigen verantwoordelijkheid, ik heb die ketting niet gezien. Normaal check ik dat altijd.'

Van de dag van het ongeval weet hij weinig meer. Zijn eerste herinnering na het ongeval is dat hij wakker wordt in een ziekenhuisbed. Van Gorkom: 'Gelukkig zonder pijn. Ik kon alleen eten, de rest heb ik allemaal opnieuw moeten leren.' Het gaat steeds beter.' Lopen is nog moeilijk, fietsen lukt beter. 'Dat is toch een tweede natuur. Volgens mijn ouders kon ik eerder fietsen dan lopen.'

Nooit gedacht aan stoppen

Het was niet de eerste keer dat Van Gorkom ernstig gewond raakte tijdens het beoefenen van zijn sport. In 2012 lag hij drie dagen in coma na een ongeluk in een wedstrijd in San Diego. 'Ik heb nooit gedacht aan stoppen', zegt hij aan tafel bij Jeroen Pauw.

Van Gorkom zegt dat hij zich nog steeds ontwikkelt in zijn revalidatie, maar zijn artsen kunnen geen voorspellingen doen over wat de toekomst zal brengen. Wel is duidelijk dat hij zich in blijft zetten voor zijn sport, maar dan in zijn nieuwe rol: als ambassadeur.



