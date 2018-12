Automobilist ontkomt na achtervolging in Dieren

DIEREN - Een automobilist wist maandagmiddag de politie te ontvluchten na een achtervolging waarbij snelheden van meer dan 100 km/u werden gehaald.

De bestuurder van de wagen negeerde rond 13.30 uur een stopteken van de politie. De achtervolging begon in Dieren op de Domeinlaan en ging vervolgens via de Harderwijkerweg Laag-Soeren in. De bestuurder stopte uiteindelijk in Eerbeek en wist te ontkomen.

De politie zegt te weten om wie het gaat. De bestuurder zal zich volgens de politie op een later moment moeten verantwoorden voor zijn gedrag en hij kan meerdere boetes verwachten. De auto is in beslag genomen.

De politie is nog wel op zoek naar een fietser of voetganger die zijn of haar vege lijf moest redden door opzij te springen voor de vluchtende auto.