'Voogdij-instelling verbiedt broertjes Andropov naar Tweede Kamer te gaan'

Susanna van Citters begeleidt de familie Andropov en is verbijsterd. 'Van de ene op de andere dag is een paar weken geleden besloten dat Nidos de volledige voogdij over de broertjes kreeg. Ze wilden de kinderen spreken zonder enige begeleiding erbij. En nu hebben ze de jongens de mond gesnoerd door hen te verbieden om nog in de media te verschijnen. We hebben hier toch vrijheid van meningsuiting? Dit gaat heel erg ver. Het zou goed zijn als ze naar de kinderen zouden luisteren. Want zij willen wel graag hun verhaal vertellen in de media en de handtekeningen aanbieden.'

In een reactie zegt de woordvoerder van Nidos dat de jeugdbeschermingsorganisatie niet wil dat minderjarige kinderen in de media komen. 'Zelfs niet als ouders en kinderen dat zelf wel willen. Wij hebben van de rechter het gezag gekregen over de kinderen en wij zijn nu verantwoordelijk voor ze.'

Een bezoek aan de Tweede Kamer vandaag is geweigerd, omdat het volgens Nidos niet mogelijk is om ze daar buiten de media te houden. 'Wij willen dat risico niet lopen.' Nidos zegt dat er een hele kleine kans is dat ze in de toekomst toe zullen staan dat de broertjes in de media komen. Mochten ze dit toch doen, dan is onduidelijk wat de sanctie zal zijn. 'Ik ga ervan uit dat ze het niet doen', zegt de woordvoerder.

Ruimer kinderpardon

Op het Binnenhof in Den Haag overhandigt programmamaker Tim Hofman dinsdag bijna een kwart miljoen handtekeningen aan SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Daarmee wil Hofman bereiken dat er een ruimhartiger kinderpardon wordt ingevoerd, onder meer voor de Culemborgse Maksim en Dennis Andropov. De broers willen graag bij de overhandiging van de handtekeningen in de Tweede Kamer zijn. Ook moeder Olga, die met partner en dochter Arina in de Oekraïne verblijft, wil dat graag, maar heeft daar geen zeggenschap meer over.

Tekst gaat verder onder de foto.

De bijna kwart miljoen handtekeningen. Foto: Omroep Gelderland

De familie Andropov werd eerder dit jaar Nederland uitgezet naar het land van herkomst Oekraïne, ondanks het feit, dat de drie kinderen in Nederland geboren en opgegroeid zijn. Vader en moeder Andropov mochten na een jarenlange juridische strijd een nieuw besluit over een verblijfsvergunning niet meer in Culemborg afwachten. Afgelopen september kwamen de twee jongens uit het gezin op een toeristenvisum naar Nederland. Dat is inmiddels verlopen.

'Moeder Olga wordt volledig gepasseerd'

Op 18 december dient de beroepszaak voor de definitieve verblijfsvergunning. Mocht het gezin winnen dan kan de IND hier weer tegen in beroep gaan. Ondertussen loopt er ook nog een nieuwe aanvraag voor een toelating, omdat het volgen van onderwijs in de Oekraïne niet mogelijk is volgens de familie. Mocht deze worden afgewezen dan kan de familie daartegen weer bezwaar maken. Daarna is er nog een beroep mogelijk. Zo lang deze laatste procedure loopt, zouden de kinderen volgens juridisch adviseur Frank King in Nederland kunnen blijven. Zo lang ze in Nederland zijn zonder hun ouders, vallen de jongens onder de voogdij van Nidos. 'Moeder Olga wordt volledig gepasseerd en heeft niets meer te zeggen over haar jongens. Hoe is dit mogelijk?', vraagt Susanna van Citters.

De jongens wonen op dit moment bij hun oom en tante in Amersfoort. Op schooldagen wil Olga ze bij een bekende van de familie in Culemborg onderbrengen. Maar Nidos heeft volgens de familie aangegeven dat de broertjes waarschijnlijk naar een voor hen onbekend Oekraïens pleeggezin zullen gaan. 'Ongelooflijk', zegt moeder Olga. 'Ze zijn gewoon Nederlands en ze kennen dat gezin helemaal niet.' Nidos wil niet reageren op de mogelijke keuze van een pleeggezin.

Maksim en Dennis hebben meegedaan aan de documentaire Terug naar je Eige Land van Tim Hofman. Na het aanbieden van de petitie komt er een speciale aflevering van het programma #Boos op hun YouTube-kanaal.



