Vrienden uit Apeldoorn verrassen verstandelijk beperkte kinderen met uitje

APELDOORN - Een vriendengroep van vijf mannen uit Apeldoorn wil wat moois doen voor hun omgeving. Elk jaar kiezen de mannen een lokale 'wens' om in vervulling te laten gaan. En dat doen ze helemaal voor noppes. 'Het is een beetje onze hobby geworden', lacht een van de vijf vrienden, Johnny van Straaten. Eigenlijk hoeven ze er ook geen aandacht voor: 'Het gaat ons om die kinderen. En dat ze krijgen waar zij behoefte aan hebben voor hun ontwikkeling.'

Deze dinsdag verrasten ze de kinderen van de Doggersbank, een kinderdagverblijf voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis/-achterstand in Apeldoorn, met een schoolreisje naar de Apenheul.

'De mensen van de Doggersbank hebben ons uitgelegd dat het voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk is om met dieren in aanraking te komen, maar het is heel moeilijk om een uitje voor zulke kinderen te organiseren', legt Van Straaten uit. 'Het is gewoon onbetaalbaar: je hebt per kind twee begeleiders nodig als je erop uitgaat en dan hebben we het nog niet gehad over de entreeprijzen of de rolstoeltoegankelijke bussen.'

Een goed hart

Een paar jaar geleden begon het met een goedgevulde boodschappentas voor een gezin waar weinig geld was. Later werden dat tientallen boodschappentassen en vorig jaar hebben ze voor bijna honderd demente ouderen een kerstpakket gemaakt. De mannen denken altijd tot in de puntjes over hun plannen na: voor deze dinsdag is er bijvoorbeeld gezorgd dat er extra begeleiding is voor de kinderen, voor wie alle opwinding wel een beetje veel kan worden.

Elwin van Straaten, één van de vijf vrienden, en broer van Johnny van Straaten, kreeg een paar jaar geleden kanker en herstelde daarvan. Johnny verloor zijn vrouw op 46-jarige leeftijd. Sindsdien willen zij graag wat goeds doen voor hun omgeving. Het zijn tot nu toe dus ook altijd instellingen in Apeldoorn die ze helpen.

Hoe dan?

De mannen hebben het hele jaar door darttoernooien georganiseerd waarmee ze geld hebben ingezameld. Daarnaast hebben ze veel dingen gesponsord gekregen. 'Ik ben zelf jarenlang vertegenwoordiger geweest', lacht Johnny van Straaten. 'Dus ik weet wel hoe ik wat gedaan kan krijgen.' Zo sponsort de lokale Rabobank ruim 1000 euro en volgens mij heeft de Apenheul de kaartjes cadeau gedaan.'