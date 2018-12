Streekproducten gewild in kerstpakketten

Het is elk jaar weer spannend; wat zit er in het kerstpakket? Een doos vol supermarktmerken is niet meer in de mode. 'Mensen vinden het belangrijk dat producten uit de buurt komen of op een ambachtelijke manier zijn gemaakt', zegt Annemiek Scholten van de Landwinkel in Wehl. 'Streekproducten zijn van hoge kwaliteit en hebben daarnaast ook nog een mooi verhaal.'

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video)

Halve meter Achterhoek

Bij De Verse Kers is bijvoorbeeld een 'Halve meter Achterhoek' verkrijgbaar vol met bier, kaas en honing uit de regio. 'We kennen allemaal een meter bier en dit is een halve meter met Achterhoekse producten. Grappig en nog lekker ook.' Verder is er ook wijn uit de streek verkrijgbaar, een heuse 'streekproducttopper' met bijpassende namen als 'Goodgoan' of 'Weerkomm'n'. De wijnen zijn erg populair bij de samenstellers van het kerstpakket.

Topdrukte

De Achterhoekse stroopwafels moet Annemiek zelfs opnieuw bestellen, deze zijn al uitverkocht. Het magazijn, waar zomers de kersen worden gesorteerd, is zelfs te klein om alle kerstpakketten in op te slaan. 'De vraag is enorm en we zitten midden in de topdrukte, zelfs de gang van mijn huis staat vol manden vol lekkere streekproducten.'