Project 'Vakbroeders' moet Arnhemse huurders uit bijstand helpen

ARNHEM - Met hulp van ondernemers mensen uit de bijstand helpen. Dat is wat het proefproject Vakbroeders in de Arnhemse wijk Immerloo wil bereiken. Inmiddels zijn er zo'n 15 wijkbewoners aan de slag gegaan. Ze helpen sinds een aantal maanden bij het opknappen van flats van woningcorporaties Volkshuisvesting en Vivare. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoonmaken en schilderen.

Maurice van der Laan de Vries is een van de deelnemers. De schilder zat zo'n anderhalf jaar thuis, toen een hulpverlener hem doorverwees naar het project. 'Mijn insteek was om weer terug het arbeidsproces in te gaan en weer een werkritme te krijgen. Dat is volgens mij wel gelukt. Thuiszitten raad ik echt niemand aan.'

Vastgelopen

Deelnemers leren de kneepjes van het vak van een ervaren leermeester en gaan aan de slag bij een schoonmaakbedrijf, aannemer of schildersbedrijf. Ze krijgen ook individuele coaching en groepstraining, om weer sterker in hun schoenen te staan.

'Soms zijn mensen helemaal vastgelopen. Wij proberen ze daar uit te trekken', zegt Constantijn Fuchs, de initiatiefnemer van Vakbroeders Arnhem. Het gaat vaak niet alleen om werkloosheid, maar bijvoorbeeld ook om schulden of psychische problemen. In Rotterdam bleek een eerder initiatief van Vakbroeders succesvol.

Veel werkloosheid

Volkshuisvesting en Vivare zijn opdrachtgevers van de pilot. Zij doen mee, omdat ze vinden dat ze als woningcorporatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. 'Er is elke dag werk aan onze woningen, terwijl de werkloosheid in de Arnhemse wijken Immerloo en Malburgen hoog is. We dachten toen: laten we het uitbesteden aan onze huurders. Als zij weer aan de slag zijn, komt dat uiteindelijk ten goede aan onze woningen. We hebben heel veel baat bij huurders die zich prettig voelen en goed in hun vel zitten', zegt Gerda Koopmans van Volkshuisvesting. De eerste indrukken van het project zijn volgens haar positief.

Vakbroeders duurt in ieder geval tot volgend jaar zomer. Er wordt nog onderzocht hoe succesvol de proef is. Als de resultaten bekend zijn, wordt gekeken of het project wordt voortgezet.

Inmiddels heeft een aantal deelnemers per januari een baan.