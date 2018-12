'We hebben haast', provincie wil sneller woningen beschikbaar hebben

De provincie helpt mee en wil dat er vaart gemaakt wordt, ook omdat de druk op de woningmarkt hoog is. 'We hebben haast. De druk op de woningmarkt is in grote delen van de provincie groot, daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk woningen beschikbaar te krijgen, maar dit is wel heel snel', vertelt Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

(de tekst loopt door onder de video):

Ze doelt op het terrein op de Hamburgerweg. Daar worden met voorrang 24 woningen gebouwd. Het terrein was wat vervallen, er stonden oude schuren en een stukje bos. Nu wordt er volop gewerkt om het zo snel mogelijk klaar te krijgen. De woningen worden in de fabriek gemaakt en kunnen vervolgens op locatie in één dag in elkaar worden gezet.

'Het tempo moet omhoog, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit', zegt Meijers. 'Het is belangrijk om de goede woning op de goede plek te krijgen. Niet willekeurig woningen bijplaatsen, maar echt nadenken: wat voor soort woningen hebben we nou nodig.'

De eerste woningen in Ermelo moeten in januari worden opgeleverd.