Beschietingen en kerstgezang: Duitsers en Nederlanders in de Bommelerwaard 1944

BRUCHEM - Eind 1944 was het druk in de vele dorpjes in de Bommelerwaard. Niet alleen waren honderden evacués ondergebracht in kleine plaatsen als Bruchem en Kerkwijk, ook veel Duitse soldaten werden ingekwartierd bij de toch al niet ruim behuisde bewoners van Rivierenland. De Duitsers stonden (met niet al teveel motivatie) klaar om via het Land van Heusden en Altena de Maas over te steken. Met het Ardennen-offensief begon het zuidelijke deel van de Duitse wanhoopsactie en de legereenheden in de Bommelerwaard moesten vanuit het noorden de geallieerden aanvallen en klem zetten.

Ook de familie Verkuil in Bruchem kreeg Duitse 'visite'. De militairen sliepen vaak op de vloer in het achterhuis, in een schuur of in een kippenhok. Daarbij maakten ze gebruik van zelf gefabriceerde strozakken. Bij de buren werd een Duitse keukenwagen geplaatst en daar werd af en toe een warme kop soep of een andere lekkernij uitgedeeld. Zoon Gerrit Verkuil herinnert zich wat er gebeurde kort voor en tijdens de kerstdagen:

"Een paar dagen voor Kerst, om precies te zijn in de nacht van 19 op 20 december, werden we opgeschrikt door het exploderen van een V1. Die had een paar honderd meter van ons vandaan de bescheiden woning van beroepsvisser Bas Struijk met de grond gelijk gemaakt. Daarbij kwamen zes mensen om en was er ook nog een aantal gewonden. In het huisje vertoefden niet alleen de gezinsleden van Struijk. Er vonden ook mensen de dood, die in Heusden en Well van huis en haard waren verdreven en die, ondanks de beperkte ruimte, bij Struijk een gastvrij onderkomen hadden gevonden.

Niet alleen particuliere hulpverleners maar ook Duitse soldaten hielpen mee om de gewonden en doden onder het puin uit te halen. Sommige van hen, die wisten dat hun familieleden in Duitsland vrijwel constant door zware bombardementen bedreigd werden, lieten daarbij hun tranen de vrije loop. De gewonden werden afgevoerd naar het Bommels Gasthuis. De lijken werden onder de hooiberg van de familie De Kort gelegd. Van daaruit zijn ze enkele dagen later in een massagraf begraven. In verband met het beschietingsgevaar verordonneerde politieman Poot dat dit zonder publiek moest gebeuren. Dominee Brasser verzette zich daar tegen met als gevolg dat er toch nog heel wat mensen bij de begrafenis waren.

De hooiberg van de familie De Kort vernield door een voltreffer vlak voor de bevrijding (foto G. Verkuil)

En dan was het een paar dagen later Kerstmis. Diezelfde predikant zorgde er voor dat de rooms-katholieke evacués in Bruchem voor hun kerstdienst gebruik mochten maken van de protestantse kerk. Later bleek dat dit na veel gedoe ook in Aalst het geval was. Helaas lukte dat niet in Nederhemert. Dominee Vermaas voelde er niet voor ‘zijn’ kerk voor een paar uurtjes aan Roomse medemensen af te staan. Ook de school was niet beschikbaar met als gevolg dat de pastoor en de zijnen uiteindelijk in een garage terecht kwamen.

Hervormde Kerk in Bruchem (foto G. Verkuil)

Bij ons thuis deed moeder, gesteund door vrouwelijke evacués haar best om, ondanks alle ellende, toch nog iets feestelijks van Kerstmis 1944 te maken. Een kerstboom hadden we niet, maar we zouden er ook niets aan hebben omdat er niet aan kaarsjes was te komen. Wel hadden we ‘krentenbrood’. Dat wil zeggen dat moeder zelf in de oven van het fornuis een brood bakte. Aangezien ze niet over krenten en rozijnen kon beschikken, werden er gedroogde appels en peren in kleine stukjes gesneden waarna die als vulling van het kerstbrood dienden. Wij vonden het heerlijk.

Terwijl we met een grote groep mensen in de woonkeuken verbleven was de voorkamer in gebruik van een Duitse officier met zijn staf. Ook zij vierden Weihnachten en daar mochten mijn broer en ik een poosje getuige van zijn. We genoten van de harmonicaspeler en de typisch Duitse kerstliederen. ‘Stille nacht, heilige nacht’ werd uit volle borst door een groepje van circa vijftien militairen meegezongen. Triest was het te zien dat sommigen wel een pakketje uit Duitsland hadden ontvangen terwijl anderen met lege handen stonden. Hartverwarmend vond ik het dat op voorstel van de ‘Hauptman’ alle ontvangen spulletjes op tafel werden gelegd, waarna hij alles eerlijk verdeelde. Onvergetelijk was voor mij de huilbui van een jonge soldaat, wiens leeftijd ik op 17 of 18 jaar schatte. “Es is Weihnachten und darum will ik nach Hause bei Mutter und Schwester sein”, snikte hij.

Kort na Kerstmis trokken de Duitse militairen weg. De beschietingen van over de Maas gingen door".