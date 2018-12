Staatssecretaris: 'Onduidelijkheid over grond Vink vervelend voor bewoners'

DEN HAAG - Het is vervelend voor de betrokken bewoners dat er onduidelijkheid is over de kwaliteit van de grond die gebruikt voor woonwijken in onder meer Barneveld en Voorthuizen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen van de CDA'ers Geurts en Von Martels.

De mogelijk vervuilde grond is afkomstig van afvalverwerker Vink in Barneveld. Begin vorige maand werd bekend dat de bewuste partij grond in twee testen verhoogde waardes van styreen en DDT vertoonde. Pas na een derde, onjuist uitgevoerde keuring werd de grond alsnog schoon verklaard en gebruikt voor infrastructuur. Volgens de GGD Gelderland-Midden had dat niet mogen gebeuren, maar vormt de vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid. De staatssecretaris verwijst daar ook naar in de beantwoording van de Kamervragen.

Handhavende partijen moeten optreden

'De regels voor het keuren van gereinigde grond zijn helder. Het is belangrijk dat door de handhavende partijen wordt opgetreden', stelt Van Veldhoven. Volgens haar zijn dat de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland, maar ook haar eigen Inspectie Leefomgeving en Transport (Ilent). Ook de Ilent is in het bezit van het rapport van de Gelderse Omgevingsdienst uit 2017, waarin melding wordt gemaakt van de foutieve keuring van de bewuste partij grond. Dat die inspectie 'ervoor gekozen heeft om geen directe opvolging te geven aan het onderzoek' heeft volgens de staatssecretaris te maken met het feit dat de omgevingsdienst de overtredingen gemeld heeft bij de politie.

De politie heeft het onderzoeksrapport gemeld bij het Openbaar Ministerie, maar het is nog niet duidelijk of er gerechtelijke stappen worden genomen. Vorige week werd bekend dat de grond in nog eens negen gemeenten binnen en buiten Gelderland is gebruikt. Daaronder blijken onder meer Apeldoorn en Ede te zijn.

