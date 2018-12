Voetbalclub ontfermt zich over vluchtelingen: KNVB geïnteresseerd in aanpak

ZALTBOMMEL - Een unieke manier om vluchtelingen te begeleiden: De Zaltbommelse voetbalclub NIVO Sparta heeft sinds dit seizoen (2018-2019) een coördinator instroom vluchtelingen. Roelie Melis ontfermt zich over jeugdige nieuwkomers en hun ouders. Voetbalbond KNVB is geïnteresseerd in de manier waarop NIVO-Sparta dit geregeld heeft en wil daarover met ze in gesprek.

Het lijkt er op dat NIVO Sparta voorop loopt met deze aanpak. Voor zover bekend zijn er geen andere voetbalclubs die een speciale coördinator hebben aangesteld. Roelie Melis was al vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en besloot zich ook voor vluchtelingen in te gaan zetten bij de club waar haar zonen spelen.

'Het ging eigenlijk vanzelf, toen een kind van vluchtelingen in het team van mijn oudste zoon kwam. Ik heb hem anderhalf jaar begeleid', vertelt Melis. Ze heeft nu in totaal 10 spelers in de leeftijd van 8-14 jaar onder haar hoede.

Betere communicatie

NIVO Sparta is met 1000 leden een relatief grote club en voor vluchtelingenouders- en kinderen is het soms moeilijk om de weg te vinden. Er was een aantal zaken dat vorig seizoen niet goed liep. Zo bleven sommige kinderen weg bij een training zonder zich af te melden, of ze hadden zich aangemeld als lid en kwamen daarna niet meer opdagen.

Volgens Melis lag dit aan de communicatie. 'Dat was geen onwil, maar er was geen vast aanspreekpunt. Nu weten de ouders en kinderen dat ze bij mij terecht kunnen. De kinderen voetballen, maar ik vind het belangrijk ook hun ouders erbij te betrekken.'

Hoop op sneeuwbaleffect

Melis is inmiddels ook een vertrouwd gezicht voor hen, ze is bij alle gezinnen thuis langs geweest en is vaak op de voetbalclub te vinden. Ze is namelijk ook de begeleider van jongensteam JO9-5. Het is het team van haar jongste zoon, waarin twee kinderen uit Eritrea en vier kinderen uit Syrië spelen.

Melis is nu nog een van de weinigen die zich bij een voetbalclub bezighoudt met vluchtelingen. 'Ik hoop op een sneeuwbaleffect, dus dat meer clubs hiermee aan de slag gaan.' Gezien de interesse van de KNVB, zou het best eens kunnen dat dit ook gebeurt.