Drie aanhoudingen na geweld in huis Doetinchem

DOETINCHEM - Na een geweldsincident in een woning in Doetinchem zijn zondagavond drie mannen aangehouden. Twee van hen waren gewond.

Even na 22.30 uur werd er melding gedaan van een steekpartij in een rijtjeshuis aan de Haverdreef. Toen agenten arriveerden, troffen ze daar de drie verdachten aan. Het gaat om de 21-jarige bewoner, een leeftijdsgenoot uit Gaanderen en een 20-jarige man uit Zelhem.

De bewoner bleek gewond aan zijn hand. Na behandeling op de eerste hulp is hij in de cel gezet, net als de Zelhemmer. De man uit Gaanderen had een hoofdwond en moest ter observatie in het ziekenhuis blijven. Ook hij is aangehouden.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, is niet bekend. Aanvankelijk werd er melding gedaan van een steekincident, maar de politie wil niet zeggen of er een mes of andere wapens zijn gebruikt.

