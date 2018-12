Gevaar voor vallende takken; Lingebos wordt afgesloten

Het is wel even slikken, zegt boswachter Dianne Renders. Niet eerder maakte zij in haar loopbaan mee dat een bos tijdelijk afgesloten moest worden vanwege essensterfte. Maar het is nodig. Verspreid door het hele bos staan heel veel essen die lijden aan de schimmelziekte essentaksterfte.

Zieke es. Foto: Staatsbosbeheer

Alle essen in het bos zijn ziek en gaan dood. Daardoor kunnen takken afbreken of vallen de bomen in zijn geheel om. Alle essen die op de wandelpaden zouden kunnen vallen moeten worden gekapt. Dit gaat na de kerstvakantie gebeuren. Tot alle essen weg zijn, blijft het bos - met uitzondering van de ligweide bij de zwemplas - gesloten voor publiek.

Twee jaar geleden al zieke bomen weggehaald

Twee jaar geleden is Staatsbosbeheer al begonnen met het weghalen van veel zieke essen. De essen die toen nog gezond waren, zijn nu ook aangetast. 'Daar schrokken we van', zegt boswachter Renders. Het sluiten van het Lingebos was wel even slikken voor de boswachter, maar is noodzakelijk.

'We zien de bomen achteruitgaan. Dit weekend stond er een flinke wind en dan houd je je hart vast. We willen niet dat er iemand door een vallende tak of boom geraakt wordt', benadrukt Renders. Langs vrijwel ieder wandelpad staan essen die zodanig zwak zijn, dat ze een gevaar kunnen vormen voor mensen die er wandelen, spelen of sporten.

Essentaksterfte zichtbaar tussen gezonde bomen. Foto: Staatsbosbeheer

Ook het hondenlosloopgebied wordt afgesloten. Om de hondenbezitters een alternatief te bieden, wordt een deel van de ligweide bij de zwemplas als tijdelijk hondenlosloopgebied aangewezen. De Haarweg en de grote parkeerplaats in het Lingebos blijven bereikbaar en er wordt geen parkeertarief gehanteerd.

Maart 2019 weer open

De verwachting is dat het Lingebos uiterlijk half maart 2019 weer helemaal opengesteld wordt voor bezoekers. Het bos zal er dan heel anders uitzien, volgens Renders.

'Er zullen veel open plekken zijn waar de essen stonden, maar we willen die allemaal weer opvullen met nieuwe aanplant. Helaas is de essensterfte een landelijk probleem en wordt er door heel het land veel gekapt. We hopen in het najaar van 2019 eventuele nieuwe bomen te kunnen planten', aldus de boswachter.