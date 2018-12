Het eindejaarsfeestje van Jan en Sonja

Jan de Hoop en Sonja Booms presenteren samen het eindejaarsprogramma Helden van 2018, een feel good programma waarin ze met Gelderse helden terugkijken op het jaar.

Tijdens de fotoshoot voor het programma wordt er heel wat afgelachen. Er wordt rijkelijk gestrooid met poedersuiker en de oliebollen vliegen nog net niet in het rond. Jan: ‘Mijn hoogtepunt van 2018? Die moet nog komen!’, aldus Jan. ‘Ik vind het ieder jaar weer een feestje om dit programma te maken en verheug me op de samenwerking met Sonja’.

Helden van 2018 is een programma dat precies bij het duo past. ‘Ik vind het fijn om verhalen te delen van mensen die anderen inspireren’, vertelt Sonja. ‘Mensen die de wereld een beetje mooier maken’. ‘Mensen die zich met hart en ziel én deskundigheid ergens voor inzetten, die bewonder ik’, vult Jan aan.

Kleine en grote helden

De gasten in Helden van 2018 maakten ieder op eigen wijze het verschil dit jaar, hoe klein of groot ook. Het zijn mensen die anderen inspireerden, ontroerden, lieten juichen of lachen.

Zo is onder andere Bennie Jolink te gast, die zich zo fit voelt dat hij met Normaal toch nog een keer gaat høken, maar ook podiumkunstenaar Mo Hersi die voor meer diversiteit zorgde bij de Vierdaagse. Zangeres en ‘vechtersbaas’ Lisanne Spaander schuift aan, Miss Nederland Leonie Hesselink vertelt over haar succesvolle jaar, en Jan en Sonja spreken met Teun Peters. Hij is een ster op YouTube en op straat. Zeker nadat hij te zien was in de bioscoopfilm De film van Dylan Haegens.

Bijzonder is ook de komst van bmx’er Jelle van Gorkom die zwaar gewond raakte bij een trainingsongeval maar mede door zijn wilskracht op wonderbaarlijke wijze revalideert.

Genieten met een knipoog

‘Nestel je straks lekker op de bank met warme chocolademelk met slagroom of een wijntje en geniet van alle mooie verhalen’, adviseert Jan. ‘En van de mooie truien van Jan natuurlijk’, voegt Sonja met een knipoog toe.

Helden van 2018 is te zien bij Omroep Gelderland van donderdag 27 december tot zondag 30 december om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Aflevering terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist. Op Eerste en Tweede Kerstdag, van 10.00 uur tot 12.00 uur, zijn de helden te horen in een radioprogramma dat gepresenteerd wordt door Rob Kleijs.

Wilt u de opnames van Helden van 2018 bijwonen? Meld u dan nu aan via www.gld.nl/bijwonen en geniet van het gezellige eindejaarsprogramma van Omroep Gelderland.