Arnhem wil eerste marathon op natuurijs van 2019

In februari van dit jaar lukte het Arnhem nét niet om het snelste de natuurijsbaan te realiseren, Haaksbergen troefde Arnhem af. Nu het asfalt lichter van kleur is omdat het geschuurd is, verwacht het Sportbedrijf Arnhem in 2019 te winnen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

IJsmeester Gerrit Wijers, verbonden aan Sportbedrijf Arnhem, checkt de baan nog een keer op deze vroege maandagmorgen. Wijers wijst naar de baan: 'Kijk, hier is het verschil goed te zien tussen het oude niet geschuurde asfalt en het geschuurde asfalt.' Hij heeft voor de duidelijkheid ook een rond stukje asfalt meegenomen, dat dient als voorbeeld. Al wrijvend over het asfalt legt Wijers uit dat het asfalt nu gladder is geworden. 'Al skeelerend ben je nu al sneller dan voorheen, zegt hij. Het levert dus twee voordelen op. 'Het geschuurde asfalt is lichter van kleur en weerkaatst nu beter het zonlicht. Hierdoor ligt hopelijk het natuurijs langer op de baan. Daarnaast is de baan ook sneller geworden voor skeelers van de schaats- en skeelerclub Thialf.'

Geschuurde baan of doeken langs de baan

In Overijssel pakken ze het anders aan. IJsch, de ijs- en skeelerclub in Haaksbergen, heeft doeken langs de baan opgehangen om zonlicht te weren. Ze hebben nog één troef achter de handen en willen dat geheim nog niet verklappen. Ook sportbedrijf Arnhem heeft nog een troef achter de hand. Zo willen ze gebruikmaken van wit krijt uit Frankrijk dat ze dan in de hoeken strooien waar de zon veel schijnt. De ijsclub in Noordlaren pakt het nog anders aan; zij heeft de baan bespoten met witte wegenverf.

2019 schaatsmarathon op natuurijs in Arnhem

Voorzichtig laat ijsmeester Wijers zich uit over een schaatsmarathon op natuurijs in Arnhem: 'We moeten het eerst maar eens zien, want het vriest nog niet.' Dit jaar gaan we het sowieso niet redden, verwacht hij. Dat in tegenstelling tot de ijs -en skeelerclub in Haaksbergen waar ze nog dit jaar een marathon verwachten, zegt Henk Dijksterhuis van IJsch lachend. Wijers ziet dat de weersvooruitzichten nog somber zijn en gokt op 2019, dan is er een kans dat Arnhem de eerste schaatsmarathon op natuurijs gaat organiseren. 'Maar', zegt hij, 'nu is het vooral wachten op de eerste vrieskou.'