Een kerstboom krijgen: 'Dan weet je wie je vrienden zijn'

VELP - Al jaren moet Bibiana Voorneman uit Velp rondkomen van een uitkering en zat het kopen van een kerstboom er niet voor haar in. Mensen die dichtbij haar staan, gunnen haar die kerstboom wel. Radiopresentatrice Nieke Hoitink ging bij haar op bezoek met een kerstboom en dat werd zeer gewaardeerd.

Bibiana wilde zichzelf opgeven voor de kerstbomenactie

Bibiana's voormalige buurvrouw Sanne Wolffenbuttel gaf haar op voor de kerstbomenactie van Omroep Gelderland. Ze deed dit omdat Bibiana een bijstandsuitkering heeft en zich geen kerstboom kan veroorloven. Bibiana had eerder al op Facebook gevraagd of ze zichzelf op mocht geven voor de actie van Omroep Gelderland. Dat zag Sanne en zij aarzelde geen moment en schakelde Omroep Gelderland in.

Door een reorganisatie verloor Biana haar baan bij het Kadaster.Op dit moment schrijft ze 5 sollicitaties per week maar nog steeds lukt het haar niet om een betaalde baan te vinden. Om rond te komen van de bijstandsuitkering valt Bibiana zwaar: `Het is iedere keer weer de eindjes aan elkaar knopen', vertelt ze aan Nieke. Een partner of kinderen heeft ze niet en daardoor zit ze vaak alleen. Het openbaar vervoer is vaak te duur en daardoor zit het er voor haar niet altijd in om vrienden te bezoeken. Gelukkig kon Nieke Hoitink met de kerstboom een glimlach op haar gezicht toveren.

Sanne was niet de enige die Bibiana een warm hart toedraagt. Toen Nieke binnen kwam met de kerstboom, bleek er toevallig deze week nóg een boom bezorgd door vrienden van Bibiana. Deze decembermaand, met maar liefst 2 kerstbomen in huis, zal ze daarom niet gauw vergeten: `Dit heeft voor mij emotionele waarde. Dan weet je wie je vrienden zijn.`

Kerstbomenactie

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in de maand december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen. Kijk hier hoe Nieke Hoitink Bibiana verrast: