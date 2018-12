Diefstal: kerk eist 250.000 euro terug van voormalige penningmeester

LICHTENVOORDE - Het bestuur van de parochie St. Ludger in Lichtenvoorde stapt naar de rechter om nog zeker 250.000 euro terug te krijgen van de voormalige penningmeester van de kerk. Zij zou dat geld in eigen zak hebben gestoken.

De vrouw kreeg vorige week van de rechter een werkstraf voor het verduisteren van een 'aanzienlijk' bedrag. De voormalige penningmeester betaalde al 238.000 euro terug aan de kerk, maar volgens het bestuur is dit lang niet genoeg. Er zou voor meer dan een half miljoen euro zijn gefraudeerd. De fraude kwam eind 2011 aan het licht.

'Financiën door elkaar heen'

De 51-jarige vrouw uit Lichtenvoorde drukte in vier jaar tijd een enorm bedrag achterover. Het gaat om geld dat door kerkgangers bijeen was gebracht. Wat zij precies met het geld deed is niet duidelijk geworden. Volgens de vrouw zelf had ze alles over voor de kerk, maar liepen kerk en privé op een gegeven moment door elkaar heen.

Het bedrag van ruim een half miljoen euro kon in de strafzaak tegen de vrouw niet bewezen worden. Bovendien kreeg zij een lichtere straf, omdat de zaak deels was verjaard.

Het kerkbestuur is er niet blij mee: 'Wij kunnen er niks aan doen dat het allemaal zo lang duurt, maar krijgen nu wel te maken met de gevolgen', zegt vicevoorzitter Jos Rosendaal.

Tot de laatste cent

Volgens Rosendaal hebben ook parochianen verbaasd gereageerd op de uitspraak van de rechter. 'Ze snappen er niks van. We willen alles tot op de laatste cent terug.' De vicevoorzitter heeft alle vertrouwen in de civiele procedure die nu opgestart wordt.

De vrouw kreeg van de rechter een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Uit onderzoek is gebleken dat ze destijds verminderd toerekeningsvatbaar was, maar volgens de rechtbank was een behandeling niet noodzakelijk.

