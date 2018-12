'Kroongetuige moord Leon Kok mag misdaadgeld houden'

De anonieme kroongetuige heeft in drie moordzaken verklaringen afgelegd. Nico Meijering, advocaat in een van de zaken, bevestigt de onthulling van de anonieme bron. De getuige zou eerder in Brabant zijn veroordeeld tot zes jaar cel. Het zou gaan om iemand in het drugsmilieu.

Moord Leon Kok

De Nijmegenaar Leon Kok werd in april 2001 op 34-jarige leeftijd vermoord. Hij was net met zijn gezin op bezoek geweest bij een kennis. Als hij zijn auto voor hun huis aan de 87e straat Malvert in de Nijmeegse wijk Dukenburg parkeert, wordt Kok onder vuur genomen. Hij probeert nog te ontkomen, maar de schutter loopt achter hem aan en schiet meerdere keren. Leon Kok sterft voor de ogen van zijn vriendin en twee kinderen.

De zaak belandde eerder dit jaar op de cold casekalender van de politie. 'Het is bekend dat Leon Kok in de hennepbusiness zat - hij zou het ook zelf geteeld hebben - en over grote sommen geld beschikte,’ schrijft de politie daarop over deze moord.

Cold casekalender 2018. Foto: Omroep Gelderland

