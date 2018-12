Omroep Ede houdt open huis op zaterdag 15 december

EDE - Op zaterdag 15 december organiseert Omroep Ede een open huis. Aanleiding is het dertigjarig bestaan van de lokale omroepstichting en het open huis van Cultura Erfgoed die dag.

Tijdens het open huis van 11.00 tot 15.00 uur is te zien en te horen hoe radio wordt gemaakt. In studio 1 is eerst Cultura-directeur Gerry Poelert te gast in ‘Mijn dozijn’.

Meekijken

Daarna is vanaf 12.00 uur een drie uur durende aflevering van ‘Studio C’, het cultuurprogramma van EDE FM, met tal van gasten. Het programma wordt gepresenteerd door Bea Koops, Henk Gieling en René Hazeleger. Publiek kan - bij wijze van uitzondering - meekijken bij de technicus en bij de presentatoren.

In studio 2 kunnen belangstellenden zelf dj spelen. Van 11.00 tot 13.00 uur is oud-3FM dj Ingrid Pérez de gastvrouw. Alleen toekijken mag natuurlijk ook. Wie weet ontdekt de omroep nieuw Edes radio- of tv-talent. In studio 3 kunnen bezoeker bij Rien Janssens een screentest laten doen.

Hoe gaat dat nu?

Het reportageteam van ‘EDE TV nieuws’ (Martin Both en Yilva Robbesom) is ook aanwezig. Er worden interviews opgenomen en het nieuwsprogramma wordt gemonteerd. Onlineredacteur Fleur Koopman toont hoe de website en app worden gevuld met lokale berichten.

Uiteraard zijn medewerkers aanwezig om uitleg te geven onder Omroep Ede en alle vragen te beantwoorden. Koffie en thee staan klaar en de toegang is gratis.

Vernieuwing

Onlangs zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd bij de omroep, die sinds 2014 in Cultura is gevestigd. De grote radiostudio heeft een nieuwe, digitale mengtafel en de radio-automatisering is geheel vernieuwd. Bijna alle ruimten van de omroep hebben nieuwe vloerbedekking gekregen.

Nu Cultura Erfgoed er bij is gekomen, wordt de hoofdingang van Cultura ook de bezoekerstoegang voor EDE TV en EDE FM tijdens de openingstijden van dit culturele centrum. Een nieuwe glazen pui zorgt daarbij voor een optimale zichtverbinding op de tweede verdieping.