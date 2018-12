Regen maakt plaats voor droge periode met nachtvorst

WAGENINGEN - Na de hevige regenval van de afgelopen dagen, dient zich deze week een droge periode aan met nachtvorst.

Deze maandag valt in Gelderland nog af en toe een bui. Maar de droge perioden overheersen en er is ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot een graad of 7.

Hogedrukgebied boven Scandinavië

Volgens weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup is het vanaf dinsdag droog. 'We komen onder invloed te staan van een hogedrukgebied boven Scandinavië. De wind gaat daarmee geleidelijk naar het oosten waardoor koude lucht binnenstroomt', legt ze uit.

In de nacht naar woensdag krijgen we al lichte vorst. 'De dagen daarna is het met 2-4 graden een stuk kouder. Misschien dat we vrijdag in de middag niet eens meer boven het vriespunt uitkomen', aldus Spannenburg.