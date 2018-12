Arnhem restaureert oudste riool van Nederland zonder te graven

ARNHEM - Een hoofdtak van het riool van Arnhem, ook wel bekend als het moerriool (moederriool), wordt gerestaureerd. Het hoofdriool ligt voor het grootste deel onder de drukke stadsring van het centrum. De werkzaamheden duren tot 2020, meldt de gemeente Arnhem.

Het riool is 1,1 kilometer lang en is belangrijk, omdat het riool- en regenwater afvoert van een groot deel van Arnhem-Noord. 'Bij zware buien stromen er wel acht olympische zwembaden per uur doorheen', aldus de gemeente.

Het hoofdriool zorgt voor droge voeten bij hevige regenval en is belangrijk voor de volksgezondheid; inwoners kunnen hierdoor blijven douchen en naar de wc gaan.

Volgens de gemeente is de afvoer het oudste riool van Nederland. Het begon ooit als een gracht en ongeveer 150 jaar geleden werd deze overdekt met een gemetseld gewelf en verdween onder de grond.

Werken zonder graven

Het hoofdriool is in slechte staat. Er zitten scheuren in het gewelf en het fundament is niet stabiel meer. Daarom gaat de gemeente Arnhem het hoofdriool restaureren.

Opgraven en een nieuw riool aanleggen is met het oog op het verkeer niet mogelijk. Het hoofdriool wordt daarom van binnenuit aangepakt. Dat heet de no dig-aanpak. Inwoners hebben zo geen last van de werkzaamheden.