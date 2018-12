Ridders van Gelre ontdekken onbekende Gelderse hertogen in Frankrijk

NANCY - Achter de Eglise des Cordeliers in de Franse stad Nancy ligt een mausoleum waar verschillende hertogen van Gelre begraven zijn. Het gaat om nazaten van hertogin Philippa van Gelre-Egmont die voor in de kerk haar laatste rustplek vond. De Ridders van Gelre laten vanavond in hun televisieprogramma op Omroep Gelderland de praalgraven van de onbekende hertogen en hertogin van Gelre zien.

Hertogin Philippa van Gelre werd in 1467 geboren samen met haar tweelingbroer Karel van Gelre. Terwijl haar broer 45 jaar zou regeren over Gelderland als zelfstandig hertogdom, trouwde Philippa in 1485 met René II, de hertog van Lotharingen. Ze verhuisde naar de hoofdstad Nancy en daar kreeg het vorstelijke paar twaalf kinderen. Karel van Gelre kreeg geen wettelijke nakomelingen.

Na de dood van haar tweelingbroer claimde Philippa in 1538 de macht in Gelderland, maar het Gelders Parlement koos de naburige Willem van Kleef als de nieuwe vorst. Vijf jaar later veroverde Keizer Karel de Vijfde het Gelderse hertogdom en voegde Gelderland toe bij zijn andere Nederlandse provincies.

Wapen van Gelre

Al die tijd was Philippa van Gelre nog in leven. Zij overleed in 1547 op 79-jarige leeftijd. Haar zoon Antoine had al voor die tijd de titel hertog van Gelre geclaimd. Hij voegde het wapen van Gelderland met de twee leeuwen toe aan zijn andere wapens.

Ook zijn zoon en kleinzoon namen dit wapen en de titel hertog van Gelre over. Zij noemen zich op hun grafmonumenten in het Lotharingse familiemausoleum hertog van Lotharingen, Bar en Gelre. Het wapen van Gelderland is op verschillende plekken in de Franse Eglise des Cordeliers te zien.

Verrassing

Ook voor de Ridders van Gelre was het mausoleum een verrassing. René Arendsen schreef het scenario en deed de research voor de televisieserie. 'Ik kende het verhaal van Philippa en wist dat zij in de Eglise des Cordeliers begraven ligt. Toen we tijdens de tv-opnames verder liepen door de kerk ontdekten we een hekwerk. Een medewerker van de kerk was zo vriendelijk het hek te openen. Daarachter vonden we bij toeval het mausoleum met praalgraven van vorsten die zich generatieslang hertog van Gelre bleven noemen.'

Gelredag

De Gelderse ontdekkingen in Frankrijk zijn vanavond bij Omroep Gelderland te zien in de laatste aflevering van Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin. Zaterdag vertellen de Ridders meer over hun ontdekkingen over de Gelderse hertoginnen tijdens de laatste Gelredag van dit jaar. Iedereen is vanaf tien uur van harte welkom in het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.