20 jaar cel en tbs geëist in hoger beroep chaletmoord

ARNHEM - Tegen de hoofdverdachte in de zaak van de Ermelose chaletmoord is maandag in hoger beroep 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Mocht de rechtbank besluiten om geen tbs op te leggen, dan vraagt justitie om een levenslange gevangenisstraf.

De 33-jarige Janet S. uit Kampen wordt samen met drie andere verdachten verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf, bijna vijf jaar geleden. Hij is destijds op beestachtige wijze vermoord op een vakantiepark in Ermelo.

Janet S. werd daar eerder tot 20 jaar cel voor veroordeeld. Justitie wilde toen ook dat de vrouw tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd, maar dat gebeurde niet omdat de verdachte zich niet wilde laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum.

Sekssite

Op vakantiepark Strokel in Ermelo werd in maart 2014 na een brand in een chalet het lichaam aangetroffen van de 58-jarige Kuijf. Hij was in plastic gewikkeld en vreselijk toegetakeld met een bijl en een mes. Het spoor leidde naar de destijds 28-jarige Janet S. die de zakenman op een sekssite had leren kennen. Ze stuurden elkaar veel berichtjes. Het motief voor de moord is nooit duidelijk geworden.

Volgens Janet S. had zij samen met een medeverdachte met het slachtoffer afgesproken in het chalet om te praten over het opzetten van een hennepkwekerij. Ze erkent dat ze betrokken was bij de brandstichting en het laten verdwijnen van het lijk en de auto van de zakenman.

Maar de moord zelf heeft zij niet gepleegd, zegt ze. Maar een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij Janet S. met een bijl heeft zien inhakken op het lichaam van de zakenman. Om dat bewijs onderuit te halen kwam haar advocaat met een 3D-reconstructie met als doel nieuw onderzoek. Maar daar wilde de rechter niets van weten.

Seriemoordenaar

Janet S. werd in 2006 ook al veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp. Ze kreeg toen drie jaar cel voor het doodsteken van een man die volgens haar seksuele toenadering had gezocht.

Als de vrouw opnieuw wordt veroordeeld maakt haar dat volgens de geldende definitie van de FBI een seriemoordenaar: Ze heeft dan namelijk twee slachtoffers gemaakt in niet-gerelateerde misdrijven. En dat is uniek, zeker als je bedenkt dat slechts tien tot vijftien procent van alle moorden door vrouwen wordt gepleegd.

