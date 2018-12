Slutskiy: 'Mentaal niet goed genoeg om te winnen'

'We maken fouten en komen daar niet overheen. Na de 1-1 maken we weer fouten. We waren mentaal niet goed genoeg om te winnen van NAC.'

Toch vindt de coach dat zijn ploeg kansen heeft gehad om deze wedstrijd te winnen. 'Die maakten we niet en daarom verloren we. Het is moeilijk om wedstrijden te winnen als je niet je kansen afmaakt.'

'We zijn geen Real Madrid of Barcelona'

De werkelijkheid was toch wat anders. Vitesse had wat afstandsschoten, maar weinig echte grote kansen. Maar dat wil de coach ook meteen pareren. 'We zijn geen Real Madrid of Barcelona. We kunnen geen tien kansen creëren elke wedstrijd. Je kunt ook niet altijd domineren, maar we hadden wel genoeg kansen om deze wedstrijd te winnen.'

De penalty

Oké, een grote kans had Vitesse wel: de penalty van Navarone Foor. De middenvelder miste een panenka-penalty. 'Dit is de eerste keer in mijn leven dat mijn team vier penalty's op rij mist. Waarom hij hem op de panenka-manier neemt op dit moment? Ik weet het echt niet. Ik kan niet in zijn hoofd kruipen, dat is moeilijk. Hij deed dit ooit op de training. Ik heb er geen antwoord voor, sorry.'

Maar een gemiste penalty of niet, Vitesse stelde teleur. Hoe dat kwam wist de Russische coach wel. 'NAC speelde alsof het hun laatste wedstrijd van hun leven was.'