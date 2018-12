Foor neemt schuld op zich: 'Dit is schandalig, sorry'

BREDA - Vitesse-middenvelder Navarone Foor miste in de verloren wedstrijd tegen NAC Breda (2-1) een penalty. Hij deed dat met een panenka. Daardoor kwam Vitesse niet op voorsprong en ging de wedstrijd verloren. De middenvelder uit Opheusden neemt de schuld op zich.

'Tuurlijk, deze schandalige nederlaag begint bij mijn strafschop. Het is een hele domme beslissing voor mij. Op de training had ik bedacht dat ik hem gewoon in de hoek zou schieten, maar in de wedstrijd veranderde mijn gedachte. Dit is gewoon klote, mijn excuses daarvoor', aldus Foor.

Vitesse miste dit seizoen al drie penalty's tot aan vandaag. Wat deed Foor dan besluiten om een panenka te doen. 'Die beslissing had ik natuurlijk al gemaakt toen ik er stond, want de keeper stond er heel gretig bij. Het is een hele domme beslissing, want ik moet hem er gewoon in knallen, dan staan we voor.'

'Neem de schuld op mij'

In plaats van een voorsprong viel een minuut later de tegentreffer. Dat leidde dan ook de nederlaag van Vitesse in. 'Ik neem dan de schuld op mij. Ik doe het natuurlijk niet expres, maar dit is wel schandalig van mij.'

'Beschamende resultaten'

Met een 1-1 gelijkspel tegen Emmen en de nederlaag tegen NAC behaalt Vitesse behoorlijk matige resultaten tegen degradatiekandidaten. 'Dit is beschamend. Je kunt echt over veel tactische dingen praten, maar hier past echt schaamte. Ik weet niet hoe we dit gaan oplossen, ik moet dit even verwerken.'