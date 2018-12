In Wehl doen ze het anders: ondernemersfestival begint met de borrel

WEHL - Het PITfestival voor ondernemers in de Graansilo naast het spoor in Wehl keert de zaken aanstaande donderdag om. In plaats van met een welkomstwoord, wordt met de borrel begonnen.

'Het is een festival voor de meer doorgewinterde ondernemer', vertelt organisator Ingeborg van der Oord. 'Ik heb nu zelf achttien jaar mijn eigen bedrijf en als ik op een festival kom, dan merk ik dat ik vaak wel andere ondernemers ontmoet, maar dat ik dan hun voornaam hoor in plaats van wat ze met hun bedrijf doen. Het echte netwerken komt later pas, bij de borrel. En wij wilden eigenlijk starten bij de borrel en het echte netwerken oppakken.'

Na binnenkomst is er direct genoeg te doen. 'We beginnen om 9 uur met een Achterhoekse lekkernij', vertelt Johanna Oosterbaan over de start van de dag. 'Er is heel veel te doen, al direct. Mensen kunnen in een goodiebag hun goodies bekijken, dus dat begint al leuk.'

Mastermindsessies

Verder zijn er diverse workshops. 'We hebben twee mastermindsessies bedacht', zegt Van der Oord. 'Eentje is er heel relaxt: wat heb ik net allemaal meegemaakt en de andere sessie is meer een actieve rust, dat betekent dat je plaats mag nemen in onze escaperoom die we speciaal voor het festival hebben gebouwd.'

Doel is om samen met andere ondernemers de opgedane kennis te gebruiken om te ontsnappen. 'We hebben hem getest en het was echt heel bijzonder!', vult Oosterbaan aan. Aanmelden voor het PITfestival kan via de site.