Politie: onderzoek op meerdere plekken in Winterswijk

WINTERSWIJK - De politie is zondag op meerdere plekken in Winterswijk bezig met onderzoek naar aanleiding van de schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij vielen drie gewonden, onder wie een agent. De politie pakte vijf personen op.

De schietpartij vond plaats bij een huis aan de Keizersdwarsweg. De politie reageerde daar op een melding over vernieling. De drie vermoedelijke daders gingen er per auto vandoor maar dreigden terug te komen. Toen agenten ter plaatse was, keerde de auto inderdaad terug. Op dat moment klonken schoten. Een agent raakte daarbij licht gewond.

Waarschuwingsschoten

De auto ging er vervolgens opnieuw vandoor. Even later zagen andere agenten het voertuig rijden op de Rondweg West in Winterswijk. De auto is aan de kant gezet. Vervolgens loste de politie waarschuwingsschoten om de bestuurder aan te kunnen houden.

In de auto zat ook een vrouw met ernstige schotwond. Zij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij de Europalaan zagen andere agenten een man lopen die ook gewond was. Hij is aangehouden als verdachte en behandeld aan zijn verwondingen. Ook bij het huis aan de Keizersdwarsweg zijn twee personen opgepakt.

Onderzoeken

De politie doet onderzoek op de Keizersdwarsweg en op de Rondweg West, waar de waarschuwingsschoten zijn gelost. De Rijksrecherche doet in dat soort gevallen standaard een onderzoek.

